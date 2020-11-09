



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 9 ноември

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МEСТА

4 отчетници, счетоводство Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 575 МЕСТА

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

10 готвачи обект Австрия Средно образование

10 шофьори,товарен автомобил/международни превози маршрут-Белгия-Франция-Холандия Средно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

1 шофьор Средно образование

1 пицар /работник, кухня/ Средно образование

1 помощник, кухня Средно, основно образование

2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище

5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 водач, мотокар Средно образование

8 общи работници Средно, основно образование, обект с. Мурсалево

20 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 куриер Средно образование

13 общи работници Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 общ работник- обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

4 продавач-консултанти Срочен договор

1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор

1 спедитор обект гр.София Срочен договор

1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор

1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор

2 камериери/ки обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор

1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор

1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 барман Срочен договор

2 сервитьори обект с. Ресилово Срочен договор

2 помощници кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор

1 общ работник обект с. Ресилово Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект с. Блатино Срочен договор

2 снабдител, доставчици Срочен договор

2 продавачи-павилион Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

2 общи работници Срочен договор

1 общ работник Срочен договор