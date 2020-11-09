Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 9 ноември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МEСТА
4 отчетници, счетоводство Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 575 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
10 готвачи обект Австрия Средно образование
10 шофьори,товарен автомобил/международни превози маршрут-Белгия-Франция-Холандия Средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
1 шофьор Средно образование
1 пицар /работник, кухня/ Средно образование
1 помощник, кухня Средно, основно образование
2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище
5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование
1 водач, мотокар Средно образование
8 общи работници Средно, основно образование, обект с. Мурсалево
20 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 куриер Средно образование
13 общи работници Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор
1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 общ работник- обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
4 продавач-консултанти Срочен договор
1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор
1 спедитор обект гр.София Срочен договор
1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор
1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор
2 камериери/ки обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор
1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор
1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 барман Срочен договор
2 сервитьори обект с. Ресилово Срочен договор
2 помощници кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор
1 общ работник обект с. Ресилово Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект с. Блатино Срочен договор
2 снабдител, доставчици Срочен договор
2 продавачи-павилион Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
2 общи работници Срочен договор
1 общ работник Срочен договор