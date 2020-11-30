Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 30 ноември

Свободни работни места за Дупница у региона от днес, 30 ноември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МEСТА
2 учители, начален етап на основното образование I-IV клас Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –40 МЕСТА
5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 куриер Средно образование
2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница
1 месач Средно образование
1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.
10 опаковачи Средно и по-ниско образование
20 общи работници Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор
1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
2 отчетници, счетоводство-обучение Срочен договор
1 носач-тонварач Срочен договор
1 продавач- консултант Срочен договор
1 продавач, автомобили-обучение Срочендоговор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
4 продавач-консултант Срочен договор
1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор
1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект с. Пиперево Срочен договор
2 продавачи-павилион Срочен договор
2 общи работници Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор
1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 шивач обект с.Бараково Срочен договор
1 рецепционист Срочен договор
1 работник, кухня обект с. Паничище Срочен договор
1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
1 продавач, павилион Срочен договор
2 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 общи работници обект гр. Бобошево Срочен договор