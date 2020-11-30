Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 30 ноември





Свободни работни места за Дупница у региона от днес, 30 ноември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МEСТА

2 учители, начален етап на основното образование I-IV клас Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –40 МЕСТА



5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 куриер Средно образование

2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 месач Средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.

10 опаковачи Средно и по-ниско образование

20 общи работници Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

2 отчетници, счетоводство-обучение Срочен договор

1 носач-тонварач Срочен договор

1 продавач- консултант Срочен договор

1 продавач, автомобили-обучение Срочендоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

4 продавач-консултант Срочен договор

1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор

1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект с. Пиперево Срочен договор

2 продавачи-павилион Срочен договор

2 общи работници Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор

1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 шивач обект с.Бараково Срочен договор

1 рецепционист Срочен договор

1 работник, кухня обект с. Паничище Срочен договор

1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

1 продавач, павилион Срочен договор

2 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобошево Срочен договор

