1865 пациенти с коронавирус са излекувани за последното денонощие





1865 пациенти с коронавирус за излекувани за последното денонощие, сочи статистиката. Новите положителни проби са 3680 при направени общо 9 179 теста.

Най-много са новорегистрираните носители на вируса в София, Пловдив и Варна.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 126 нови случая, Бургас - 175, Варна - 266, Велико Търново - 93, Видин - 39, Враца - 82, Габрово - 93, Добрич - 49, Кърджали - 9, Кюстендил - 62, Ловеч - 53, Монтана - 30, Пазарджик - 75, Перник - 66, Плевен - 86, Пловдив - 322, Разград - 26, Русе - 126, Силистра - 36, Сливен - 121, Смолян - 26, София-град - 754, София-област - 84, Стара Загора - 248, Търговище - 17, Хасково - 94, Шумен - 58, Ямбол - 111.