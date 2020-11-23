



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 23 ноември:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 570 МЕСТА

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

1 шофьор Средно образование

1 пицар /работник, кухня/ Средно образование

2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище

1 водач, мотокар Средно образование

14 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 куриер Средно образование

2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 месач Средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.

3 сервитьори Безсрочен договор

19 опаковачи Средно и по-ниско образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

20 сортировачи Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 огняр ½ щат обект с. Овчарци Срочен договор



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

4 отчетници, счетоводство-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 продавач-консултант Срочен договор

1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор

1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор

2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор

1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор

1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

3 сервитьори Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект с. Пиперево Срочен договор

2 продавачи-павилион Срочен договор

3 общи работници Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор

1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 технически секретар обект с. Крайници Срочен договор

1 обслужващ,погребално бюро Срочен договор

1 шивач обект с.Бараково Срочен договор

1 отговорник, ателие Срочен договор

1 рецепционист Срочен договор

1 работник, кухня обект с. Паничище Срочен договор

1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор

1 специалист с контролни функции, търговия Срочен договор

1 камериер/ка Срочен договор

1 отчетник,счетоводство Срочен договор

1 свабдител, доставчик Срочен договор

1 разносвач обект гр.Кюстендил Срочен договор