Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 23 ноември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 570 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
1 шофьор Средно образование
1 пицар /работник, кухня/ Средно образование
2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище
1 водач, мотокар Средно образование
14 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 куриер Средно образование
2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница
1 месач Средно образование
1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.
3 сервитьори Безсрочен договор
19 опаковачи Средно и по-ниско образование
4 общи работници Средно и по-ниско образование
20 сортировачи Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 огняр ½ щат обект с. Овчарци Срочен договор
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор
1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
4 отчетници, счетоводство-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 продавач-консултант Срочен договор
1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор
1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор
2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор
1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор
1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
3 сервитьори Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект с. Пиперево Срочен договор
2 продавачи-павилион Срочен договор
3 общи работници Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор
1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 технически секретар обект с. Крайници Срочен договор
1 обслужващ,погребално бюро Срочен договор
1 шивач обект с.Бараково Срочен договор
1 отговорник, ателие Срочен договор
1 рецепционист Срочен договор
1 работник, кухня обект с. Паничище Срочен договор
1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор
1 специалист с контролни функции, търговия Срочен договор
1 камериер/ка Срочен договор
1 отчетник,счетоводство Срочен договор
1 свабдител, доставчик Срочен договор
1 разносвач обект гр.Кюстендил Срочен договор