Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 ноември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 565 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
10 готвачи обект Австрия Средно образование
10 шофьори,товарен автомобил/международни превози маршрут-Белгия-Франция-Холандия Средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
2 техници, асансьорна техника Средно образование
1 шофьор Средно образование
1 пицар /работник, кухня/ Средно образование
1 помощник, кухня Средно, основно образование
2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище
2 машинни оператори, обувно производство Средно образование
1 механик, промишлено оборудване Средно образование
5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование
1 водач, мотокар Средно образование
20 общи работници Средно, основно образование, обект с. Мурсалево
7 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител по география Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор
3 работници, кухня-обучение Срочен договор
1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор
1 организатор, продажби и реклама-обучение обект к.к. Паничище Срочен договор
1 сервитьор-обучение обект с. Мало село Срочен договор
1 координатор-обучение обект с. Мало село Срочен договор
1 работник, кухня-обучение обект с. Мало село Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с.Овчарци Срочен договор
1 продавач, хранителни продукти-обучение с.Голям Върбовник Срочен договор
1 технически сътрудник-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор
3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 камериер /ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
1 месач Срочен договор
1 продавач, закуски и напитки Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
3 продавач-консултант Срочен договор
1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор
1 спедитор обект гр.София Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр.Бургас Срочен договор
1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор
1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор
1 машинен оператор, шиене Срочен договор
2 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 майстор, производство на хлебни изделия Срочен договор
1 резач Срочен договор
2 камериери/ки обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 художник Срочен договор
1 отчетник, начисляване на трудови възнаграждения обект гр.Бобов дол Срочен договор
1 работник, сглобяване на детайли обект гр.Бобов дол Срочен договор
2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор
1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор
1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор
2 общи работници, промишленост обект с. Мурсалево Срочен договор