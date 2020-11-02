



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 ноември



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 565 МЕСТА

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

10 готвачи обект Австрия Средно образование

10 шофьори,товарен автомобил/международни превози маршрут-Белгия-Франция-Холандия Средно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

2 техници, асансьорна техника Средно образование

1 шофьор Средно образование

1 пицар /работник, кухня/ Средно образование

1 помощник, кухня Средно, основно образование

2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище

2 машинни оператори, обувно производство Средно образование

1 механик, промишлено оборудване Средно образование

5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 водач, мотокар Средно образование

20 общи работници Средно, основно образование, обект с. Мурсалево

7 сервитьори Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по география Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

3 работници, кухня-обучение Срочен договор

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор

1 организатор, продажби и реклама-обучение обект к.к. Паничище Срочен договор

1 сервитьор-обучение обект с. Мало село Срочен договор

1 координатор-обучение обект с. Мало село Срочен договор

1 работник, кухня-обучение обект с. Мало село Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с.Овчарци Срочен договор

1 продавач, хранителни продукти-обучение с.Голям Върбовник Срочен договор

1 технически сътрудник-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор

3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 камериер /ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 месач Срочен договор

1 продавач, закуски и напитки Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

3 продавач-консултант Срочен договор

1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор

1 спедитор обект гр.София Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр.Бургас Срочен договор

1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор

1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор

1 машинен оператор, шиене Срочен договор

2 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 майстор, производство на хлебни изделия Срочен договор

1 резач Срочен договор

2 камериери/ки обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 художник Срочен договор

1 отчетник, начисляване на трудови възнаграждения обект гр.Бобов дол Срочен договор

1 работник, сглобяване на детайли обект гр.Бобов дол Срочен договор

2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор

1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор

1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор

2 общи работници, промишленост обект с. Мурсалево Срочен договор