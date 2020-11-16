Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 16 ноември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МEСТА
4 отчетници, счетоводство Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 581 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
10 готвачи обект Австрия Средно образование
10 шофьори,товарен автомобил/международни превози маршрут-Белгия-Франция-Холандия Средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
1 шофьор Средно образование
1 пицар /работник, кухня/ Средно образование
2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище
5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование
1 водач, мотокар Средно образование
16 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 куриер Средно образование
10 общи работници Средно и по-ниско образование
5 дърводелци Средно образование
6 кроячи, кожа Средно образование
2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница
1 продавач-консултант Средно образование
2 месачи Средно образование
5 търговски представители Средно образование
1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 огняр ½ щат Срочен договор
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор
1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 общ работник- обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор
3 продавач-консултанти Срочен договор
1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор
1 спедитор обект гр.София Срочен договор
1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор
1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор
1 камериер/ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор
1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор
1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 сервитьор обект с. Ресилово Срочен договор
2 помощници кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект с. Пиперево Срочен договор
2 продавачи-павилион Срочен договор
5 общи работници Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 работник, кухня Срочен договор
1 сервитьор Срочен договор
1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор
1 шофьор, автобус обект с. Пиперево Срочен договор
1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 технически секретар обект с. Крайници Срочен договор
1 обслужващ,погребално бюро Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 шивач обект с.Бараково Срочен договор