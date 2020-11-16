



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 16 ноември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МEСТА

4 отчетници, счетоводство Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 581 МЕСТА

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

10 готвачи обект Австрия Средно образование

10 шофьори,товарен автомобил/международни превози маршрут-Белгия-Франция-Холандия Средно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

1 шофьор Средно образование

1 пицар /работник, кухня/ Средно образование

2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище

5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 водач, мотокар Средно образование

16 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 куриер Средно образование

10 общи работници Средно и по-ниско образование

5 дърводелци Средно образование

6 кроячи, кожа Средно образование

2 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 продавач-консултант Средно образование

2 месачи Средно образование

5 търговски представители Средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 огняр ½ щат Срочен договор

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 общ работник- обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор

3 продавач-консултанти Срочен договор

1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор

1 спедитор обект гр.София Срочен договор

1 продавач-консултант обект с.Усойка Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил обект гр.Бобошево Срочен договор

1 пазач обект гр.Бобошево Срочен договор

1 камериер/ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 продавач-консултанти обект с.Сапарево Срочен договор

1 сервитьор обект с. Сапарево Срочен договор

1 готвач обект с. Сапарево Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 сервитьор обект с. Ресилово Срочен договор

2 помощници кухня,заведение за бързо храненеобект с. Ресилово Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект с. Пиперево Срочен договор

2 продавачи-павилион Срочен договор

5 общи работници Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 сервитьор Срочен договор

1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор

1 шофьор, автобус обект с. Пиперево Срочен договор

1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 технически секретар обект с. Крайници Срочен договор

1 обслужващ,погребално бюро Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 шивач обект с.Бараково Срочен договор