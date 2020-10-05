Бюро по труда-Дупница търси 500 монтажници за Чехия





Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 5 октомври



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 594 МЕСТА

500 монтажници на електронни елементи Средно образование, обект Чехия/гр.Пардубице

1 крояч, текстил Средно образование

2 монтажници, мебели от дърво Средно образование

4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В

1 контрольор, качество Основно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

1 сервитьор Средно образование

1 търговски представител Средно образование

2 техници, асансьорна техника Средно образование

2 шофьори Средно образование

2 пицари/работници, кухня/ Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

21 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

10 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование

6 работници, спомагателни шиваши дейности Средно образование

21 сортировачи Средно образование, обект гр. Костинброд

3 работници, поддръжка на сгради Средно и по-ниско образование

1 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование

2 готвачи Средно образование

3 месачи Средно, основно образование

7 пакетировачи Средно и по-ниско образование

1 огняр Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач, павилион-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение Срочен договор

1 организатор, дейности-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 помощник, готвач Срочен договор

1 обущар Срочен договор

1 помощник-готвач Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор