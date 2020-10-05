Бюро по труда-Дупница търси 500 монтажници за Чехия

Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 5 октомври
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 594 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование, обект Чехия/гр.Пардубице
1 крояч, текстил Средно образование
2 монтажници, мебели от дърво Средно образование
4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В
1 контрольор, качество Основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
1 сервитьор Средно образование
1 търговски представител Средно образование
2 техници, асансьорна техника Средно образование
2 шофьори Средно образование
2 пицари/работници, кухня/ Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
21 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование
6 работници, спомагателни шиваши дейности Средно образование
21 сортировачи Средно образование, обект гр. Костинброд
3 работници, поддръжка на сгради Средно и по-ниско образование
1 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование
2 готвачи Средно образование
3 месачи Средно, основно образование
7 пакетировачи Средно и по-ниско образование
1 огняр Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 продавач, павилион-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение Срочен договор
1 организатор, дейности-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 помощник, готвач Срочен договор
1 обущар Срочен договор
1 помощник-готвач Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор