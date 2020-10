Актьорът Шон Конъри напусна този свят

Сър Шон Конъри почина на 90-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от BBC. Сър Шон умира спокойно в съня си, докато е бил на Бахамите, след като е бил „зле от известно време“, каза синът му.

Шотландският актьор беше най-известен с ролята си на Джеймс Бонд, като първи представи ролята на големия екран и се появи в седем от шпионските трилъри.

Актьорската му кариера обхваща пет десетилетия и печели Оскар през 1988 г. за ролята си в „Недосегаемите“.

Другите филми на сър Шон са „Ловът за Червения октомври“, „Индиана Джоунс“ и „Последният кръстоносен поход“ и „Скалата“.

Сър Шон от Fountainbridge в Единбург за пръв път играе Джеймс Бонд в Dr No през 1962 г. и продължава да се появява в пет други официални филма - и неофициалния Never Say Never Again през 1983 г.

До голяма степен той беше считан за най-добрия актьор, който е играл 007 в дългосрочния франчайз, като често е посочван като такъв в анкети.

Той бе удосотен в рицарски сан от кралица Елизабет Втора в двореца Холируд през 2000 г. През август тази година той отпразнува своя 90-и рожден ден.

Той беше и винаги ще бъде запомнен като оригиналния Джеймс Бонд, чийто незаличим вход в историята на киното започна, когато обяви тези незабравими думи: "Аз съм Бонд ... Джеймс Бонд “

Сър Шон беше дългогодишен привърженик на независимостта на Шотландия, казвайки в интервюта в навечерието на референдума през 2014 г., че може да се върне от дома си на Бахамите, за да живее в Шотландия, ако гласува за откъсване от останалата част на Великобритания.

Първият министър на Шотландия Никола Стърджън каза: "Бях съкрушен, когато научих тази сутрин за смъртта на сър Шон Конъри. Нашата нация днес скърби за един от най-обичаните си синове.

"Шон е роден в семейство от работническа класа в Единбург и чрез талант и чиста упорита работа, стана международна филмова икона и един от най-добре реализираните актьори в света. Шон ще бъде запомнен най-добре като Джеймс Бонд - класическият 007, въпреки че ролите му бяха много запомнящи се.

"Той беше световна легенда, но на първо място и патриотичен и горд шотландец - извисяващото му присъствие на откриването на шотландския парламент през 1999 г. показа любовта му към родната му страна. Шон беше защитник през целия живот на независима Шотландия и тези от нас, които споделят тази вяра, му дължат голяма благодарност. "