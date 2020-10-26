Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 26 октомври:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МEСТА
1 учител по история Висше образование
1 ресурсен учител Висше образование
1 логопед Висше образование
1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование
1 учител по български език и литература Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 543 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
1 крояч, текстил Средно образование
1 контрольор, качество Основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
2 техници, асансьорна техника Средно образование
1 шофьор Средно образование
1 пицар /работник, кухня/ Средно образование
2 готвачи Средно образование
3 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница
1 готвач Средно образование, обект гр.Банско
2 помощници, кухня Средно, основно образование
2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище
8 машинни оператори, обувно производство Средно образование
4 монтажници, изделия от кожа Средно образование
5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
6 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 заварчик Средно образование
1 огняр Средно образование гр.Бобошево
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 машинен оператор, дървообработване Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 организатор, дейности-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 сладкар-обучение Срочен договор
1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 мияч, съдове/ръчно/-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор
3 работници, кухня-обучение Срочен договор
1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор
1 организатор, продажби и реклама-обучение обект к.к. Паничище Срочен договор
1 сервитьор-обучение обект с. Мало село Срочен договор
1 координатор-обучение обект с. Мало село Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор
3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 камериер /ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
1 месач Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 помощник-кухня
заведение за бързо хранене Срочен договор
1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор
1 спедитор обект гр.София Срочен договор