



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 26 октомври:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МEСТА

1 учител по история Висше образование

1 ресурсен учител Висше образование

1 логопед Висше образование

1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование

1 учител по български език и литература Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 543 МЕСТА



500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

1 крояч, текстил Средно образование

1 контрольор, качество Основно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

2 техници, асансьорна техника Средно образование

1 шофьор Средно образование

1 пицар /работник, кухня/ Средно образование

2 готвачи Средно образование

3 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 готвач Средно образование, обект гр.Банско

2 помощници, кухня Средно, основно образование

2 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище

8 машинни оператори, обувно производство Средно образование

4 монтажници, изделия от кожа Средно образование

5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

6 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 заварчик Средно образование

1 огняр Средно образование гр.Бобошево

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

3 сервитьори Безсрочен договор, обект с. Бабино

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 машинен оператор, дървообработване Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 организатор, дейности-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 сладкар-обучение Срочен договор

1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно/-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

3 работници, кухня-обучение Срочен договор

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор

1 организатор, продажби и реклама-обучение обект к.к. Паничище Срочен договор

1 сервитьор-обучение обект с. Мало село Срочен договор

1 координатор-обучение обект с. Мало село Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор

3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 камериер /ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 месач Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 помощник-кухня

заведение за бързо хранене Срочен договор

1 спедитор обект гр.Кюстендил Срочен договор

1 спедитор обект гр.София Срочен договор