Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 19 октомври:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 552 МЕСТА
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
1 крояч, текстил Средно образование
1 контрольор, качество Основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
2 техници, асансьорна техника Средно образование
1 шофьор Средно образование
1 пицар /работници, кухня/ Средно образование
1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно образование
2 готвачи Средно образование
3 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница
1 готвач Средно образование, обект гр.Банско
2 помощници, кухня Средно, основно образование
10 общи работници Средно и по-тиско образование
1 оператор, спомагателни съоръжения Средно образование
4 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище
10 машинни оператори, обувно производство Средно образование
10 монтажници, изделия от кожа Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 машинен оператор, дървообработване Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 организатор, дейности-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 сладкар-обучение Срочен договор
1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 мияч, съдове/ръчно/-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор
3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 камериер /ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
4 продавачи, павилион Срочен договор
1 готвач Срочен договор
1 шофьор,автомобил до 9 места Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
3 помощници,кухня/без домашен Срочен договор