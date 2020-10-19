



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 19 октомври:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 552 МЕСТА

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

1 крояч, текстил Средно образование

1 контрольор, качество Основно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

2 техници, асансьорна техника Средно образование

1 шофьор Средно образование

1 пицар /работници, кухня/ Средно образование

1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно образование

2 готвачи Средно образование

3 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 готвач Средно образование, обект гр.Банско

2 помощници, кухня Средно, основно образование

10 общи работници Средно и по-тиско образование

1 оператор, спомагателни съоръжения Средно образование

4 камериери/ки Средно образование, обект к.к. Паничище

10 машинни оператори, обувно производство Средно образование

10 монтажници, изделия от кожа Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала Средно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 машинен оператор, дървообработване Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 организатор, дейности-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 сладкар-обучение Срочен договор

1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно/-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 специалист с контролни функции, търговия обект гр.Кюстендил Срочен договор

3 шофьори, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 камериер /ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

4 продавачи, павилион Срочен договор

1 готвач Срочен договор

1 шофьор,автомобил до 9 места Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

3 помощници,кухня/без домашен Срочен договор