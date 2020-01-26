Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 83 МЕСТА

1 работник, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

9 шивач,облекло Средно, основно образование

1 оператор на траш машина Средно, основно образование

2 касиери/бензиностанция Средно, основно образование

1 заварчик Средно образование

1 бояджия, стоманени конструкции Средно образование

1 шофьор, международни превози Средно образование

9 общи работници/мебелно производство Основно и по-ниско образование

4 сметосъбирачи Средно, основно образование

17 машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование

21 опаковачи Средно, основно образование

4 разносвачи Основно образование

1 помощник-готвач Средно, основно образование

1 бояджия, промишлени изделия Средно, основно образование

1 отчетник, счетоводство Средно образование

8 работници, товаро-разтоварна дейност Средно образование

1 шлосер-монтьор Средно образование

1 работник, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 общ работник Начално образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 носач-товарачи, стоки-обучение Срочен договор

1 помощник,готвач-обучение Срочен договор

2 куриери-обучение Срочен договор

2 продавачи,автомобили-обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 работници,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

2 касиери, счетоводство-обучение обект Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия-помощник-градинари -без изискване за владеене на чужд език

Германия-в област строителство-арматуристи, бетонджии, зидари, кофражисти, строителни помощници и хигиенисти - без изискване за владеене на чужд език

Чехия-производствени оператори на поточни линии, складови работници, оператори обработка на кабели за леки коли, монтаж и техническа част - без изискване за владеене на чужд език

Германия-фирма DFA-Transport und Logistic GmbH - водачи на транспортни средства и машини; водачи на МПС , шофьори на тежкотоварни автомобили.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП „РЧР” , проект „Дом и подкрепа за всяко дете” към Община Дупница

За ЦНСТ за деца:

1 Ръководител- 1/2 щ.бр.

1 Социален работник- 1/2 щ.бр.

1 Психолог- щ.бр

1 Възпитател- щ.бр

6 Детегледачи- щ.бр

1 Домакин /работник поддръжка щ.бр.

За Преходно жилище за деца от 15 до 18 години:

1 Ръководител-1/2 щ.бр.

1 Социален работник1/2 щ.бр

4 Трудотерапевти- щ.бр

Допълнителна информация може да получите на етаж 1 стая 101, 102 и 103

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, по пощата или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Дупница , на адрес: гр.Дупница, пл. „Свобода” № 1 /Деловодството на Община Дупница/ в срок от 20.01.2020г. до 17:30 часа на 20.02.2020г. включително.