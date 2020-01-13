



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 13 януари:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 54 МЕСТА

5 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

2 шивачи,облекло Средно, основно образование

1 оператор на траш машина Средно, основно образование

2 шивачи на обувки Средно, основно образование

5 общи работници Средно и по-ниско образование

1 работник, товаро-разтоварна дейност Основно образование

2 касиери/бензиностанция Средно, основно образование

4 шивачи Средно, основно образование

5 електротехници, промишлено предприятие Средно образование

2 заварчици Средно образование

1 бояджия, стоманени конструкции Средно образование

2 шофьори, международни превози Средно образование

8 общи работници, строителство на сгради Средно и по-ниско образование

10 общи работници/мебелно производство Основно и по-ниско образование

4 помощник-сладкари Средно, основно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 носач-товарачи, стоки-обучение Срочен договор

1 помощник,готвач-обучение Срочен договор

2 куриери-обучение Срочен договор

2 продавачи,автомобили-обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 работници,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия-помощник-градинари -без изискване за владеене на чужд език

Германия-в област строителство-арматуристи, бетонджии, зидари, кофражисти, строителни помощници и хигиенисти - без изискване за владеене на чужд език

Чехия-производствени оператори на поточни линии, складови работници, оператори обработка на кабели за леки коли, монтаж и техническа част - без изискване за владеене на чужд език

Франция-земеделски работник/резитба на лозя/; квалифициран лозарски работник- без изискване за владеене на чужд език