Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 септември:
Бюро по труда-Дупница
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 50 МЕСТА
1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office
1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office
2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office
3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с.Самораново
1 учител по английски език Висше образование, обект с.Самораново
1 учител,начален етап I - IV клас Висше образование, обект с.Самораново
1 инженер,строителен Висше образование, обект гр.София
1 учител по английски език-144ч./год/ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по музика и изобр. изкуство -72ч./годишно/ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по практическо обучение”Електротехника -366ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по химия,биология и информационни технологии- 295ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по физическо възпитание и спорт -216ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по история, география и философия- 288ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по математика и физика -306ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по руски език- 72ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 у-л по български език и литература- 252ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
3 възпитатели Висше образование, обект с.Дрен, общ. Радомир
1 учител по професионална подготовка Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по български език Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по английски език Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество и музика Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител I-IV клас ЦДО Висше образование
1 учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда Висше образование
1 учител подготвителна група Висше образование
1 учител по история и цивилизация и география и икономика Висше образование
1 организатор, производство Висше образование
1 учител по български език-279ч/год./ Висше образование
1 заместник-директор, учебна дейност Висше образование
1 учител изобразително изкуство-108ч/год./ Висше образование
1 учител по музика-108ч/год./ Висше образование
1 учител по философия Висше образование
1 учител ЦДО в начален етап I-IV клас Висше образование
1 учител по Български език и литература Висше образование
1 учител по Български език и литература и Испански език Висше образование
3 учител ЦДО в прогимназиален етап V-VII клас Висше образование
1 учител по Руски език Висше образование
2 учител, детска градина Висше образование
1 учител по информационни технологии Висше образование
1 учител по физическо възпитание и спорт – спортни дейности Висше образование
1 логопед и специална педагогика Висше образование
1 медицинска сестра Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 157 МЕСТА
1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office
5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
4 заварчици Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
1 патрул,служби за сигурност Средно образование
20 общи работници, промишленост Основно образование, обект – София,с.Казичене
1 сервитьори Средно образование
2 продавач-консултанти Средно образование
1 обслужващ, магазин Средно образование
3 шивачи на обувки Средно образование
20 монтажници, комбинирано производство Средно и основно образование
12 заварчици Средно образование
10 шлосери Средно образование
10 стругари Средно образование
15 работници, сладкарско производство Средно, основно образование
5 склададжии Средно, основно образование
5 опаковачи Средно и по – ниско образование
2 чистач/хигиенист Средно образование
6 монтажници, метални конструкции Средно образование
20 общи работници Основно образование
2 компютърни оператори Средно образование
6 дистрибутор Средно образование
1 огняр Средно образование
Общо 370 СРМ
10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия
10 готвачи Средно образование, обект Австрия
100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА
1 работник, кухня Срочен договор
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
4 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование
2 машинни оператори, обувно производство Основно образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор
1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор
1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор
3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
2 сервитьор-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
10 продавач-консултанти-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор
1 технически сътрудник-стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор
2 технически сътрудник-обучение Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 куриери – обучение Срочен договор
2 готвачи – обучение Срочен договор
3 сервитьори – обучение Срочен договор
1 монтажник,кабели – обучение Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”
1 технически секретар Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 брокер, финанси обект с.Джерман Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”
2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, готвачи, електротехници, инженери, IT специалисти, камериери;
Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози;
Кипър – камериери, сервитьори, бармани, рецепционисти, чистачи;
Словения – заварчици, електротехници, монтажници на прозорци и врати, монтьори на коли, поддръжка(чистене и поддръжка на канализация), сервитьори, складови работници, производство;
Финландия – позиции в секторите на индустрията, технология и метална индустрия:
Холандия – туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство, сезонна работа;
Чехия – шофьор на товарен автомобил, оперативен сътрудник по възлагане на поръчки с холандски език, сътрудник по възлагане на проекти с шведски, холандски и немски език, сътрудник парични преводи с холандски език, професионалист право-глобални мрежи с немски език, финансов анализатор проекти, съветник човешки ресурси с холандски език, старши анализатор на услуги по договор;
Словакия – счетоводители, търговски представител на Dell с немски език;
Румъния – техник, поддръжка на вятърни турбини;
Испания – леяр промишлени отливки, интегриране на софтуер, спортни и детски аниматори, шоу изпълнители, фитнес инструктори
Ирландия – сектори: финанси, IT сектор, анализ на данни, правни и консултантски услуги, управление на проекти, общи работници, разфасовчици на месо, мотокаристи