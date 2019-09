Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 септември:



Бюро по труда-Дупница

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 50 МЕСТА

1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office

1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office

3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office

1 учител по български език и литература Висше образование, обект с.Самораново

1 учител по английски език Висше образование, обект с.Самораново

1 учител,начален етап I - IV клас Висше образование, обект с.Самораново

1 инженер,строителен Висше образование, обект гр.София

1 учител по английски език-144ч./год/ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по музика и изобр. изкуство -72ч./годишно/ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по практическо обучение”Електротехника -366ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по химия,биология и информационни технологии- 295ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по физическо възпитание и спорт -216ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по история, география и философия- 288ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по математика и физика -306ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по руски език- 72ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по български език и литература- 252ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

3 възпитатели Висше образование, обект с.Дрен, общ. Радомир

1 учител по професионална подготовка Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по български език Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по английски език Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество и музика Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител I-IV клас ЦДО Висше образование

1 учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда Висше образование

1 учител подготвителна група Висше образование

1 учител по история и цивилизация и география и икономика Висше образование

1 организатор, производство Висше образование

1 учител по български език-279ч/год./ Висше образование

1 заместник-директор, учебна дейност Висше образование

1 учител изобразително изкуство-108ч/год./ Висше образование

1 учител по музика-108ч/год./ Висше образование

1 учител по философия Висше образование

1 учител ЦДО в начален етап I-IV клас Висше образование

1 учител по Български език и литература Висше образование

1 учител по Български език и литература и Испански език Висше образование

3 учител ЦДО в прогимназиален етап V-VII клас Висше образование

1 учител по Руски език Висше образование

2 учител, детска градина Висше образование

1 учител по информационни технологии Висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт – спортни дейности Висше образование

1 логопед и специална педагогика Висше образование

1 медицинска сестра Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 157 МЕСТА

1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office

5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

4 заварчици Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

1 патрул,служби за сигурност Средно образование

20 общи работници, промишленост Основно образование, обект – София,с.Казичене

1 сервитьори Средно образование

2 продавач-консултанти Средно образование

1 обслужващ, магазин Средно образование

3 шивачи на обувки Средно образование

20 монтажници, комбинирано производство Средно и основно образование

12 заварчици Средно образование

10 шлосери Средно образование

10 стругари Средно образование

15 работници, сладкарско производство Средно, основно образование

5 склададжии Средно, основно образование

5 опаковачи Средно и по – ниско образование

2 чистач/хигиенист Средно образование

6 монтажници, метални конструкции Средно образование

20 общи работници Основно образование

2 компютърни оператори Средно образование

6 дистрибутор Средно образование

1 огняр Средно образование

Общо 370 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 работник, кухня Срочен договор

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

4 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование

2 машинни оператори, обувно производство Основно образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор

1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 сервитьор-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

10 продавач-консултанти-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

1 технически сътрудник-стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор

2 технически сътрудник-обучение Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 куриери – обучение Срочен договор

2 готвачи – обучение Срочен договор

3 сервитьори – обучение Срочен договор

1 монтажник,кабели – обучение Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”

1 технически секретар Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 брокер, финанси обект с.Джерман Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”



2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, готвачи, електротехници, инженери, IT специалисти, камериери;

Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози;

Кипър – камериери, сервитьори, бармани, рецепционисти, чистачи;

Словения – заварчици, електротехници, монтажници на прозорци и врати, монтьори на коли, поддръжка(чистене и поддръжка на канализация), сервитьори, складови работници, производство;

Финландия – позиции в секторите на индустрията, технология и метална индустрия:

Холандия – туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство, сезонна работа;

Чехия – шофьор на товарен автомобил, оперативен сътрудник по възлагане на поръчки с холандски език, сътрудник по възлагане на проекти с шведски, холандски и немски език, сътрудник парични преводи с холандски език, професионалист право-глобални мрежи с немски език, финансов анализатор проекти, съветник човешки ресурси с холандски език, старши анализатор на услуги по договор;

Словакия – счетоводители, търговски представител на Dell с немски език;

Румъния – техник, поддръжка на вятърни турбини;

Испания – леяр промишлени отливки, интегриране на софтуер, спортни и детски аниматори, шоу изпълнители, фитнес инструктори

Ирландия – сектори: финанси, IT сектор, анализ на данни, правни и консултантски услуги, управление на проекти, общи работници, разфасовчици на месо, мотокаристи