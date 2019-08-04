488 свободни работни места обявява Бюро по труда в Дупница от 5 август, 370 от които са на круизни кораби в Европа

Общо 488 работни места обявява от утре Бюро по труда-ДУПНИЦА. 118 от тях са за страната, останалите 370- за работа на круизни кораби в Европа. Ето в кои сфери са обявените места:
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище
1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище
1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office
1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office
2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office
3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с.Самораново
1 учител по английски език Висше образование, обект с.Самораново
1 учител,начален етап I - IV клас Висше образование, обект с.Самораново
1 инженер,строителен Висше образование, обект гр.София
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 102 МЕСТА
1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office
1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище
1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище
2 матричари
Средно образование, обект гр.Панагюрище
3 машинни оператори, машина за леене Средно, основно образование, обект гр.Панагюрище
2 обслужващи, магазин Средно образование
4 общи работници Средно, основно образование
1 заварчик /МИГ-МАГ/ Средно,основно образование
1 бояджия, прахово боядисване Средно,основно образование
5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
5 заварчици Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
4 работник, сортировачи Средно и по-ниско образование
3 автомонтьори Основно образование
4 зидаромазачи Основно образование
1 опаковач Средно и по-ниско образование
1 патрул,служби за сигурност Средно образование
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно, основно образование
1 работник, обработка на дърво Средно образование
4 пекари Средно, основно образование
5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
3 шивачи Средно образование
2 месачи Средно образование
20 общи работници, промишленост Основно образование, обект – София,с.Казичене
2 продавач-консултанти Средно образование
9 работници, строителството Средно и по-ниско образование
2 продавачи,улична сергия Средно образование
2 работници, товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование
2 готвачи Средно образование /преквалификация-готвач/
1 помощник-готвач Средно образование
2 сервитьори Средно образование
Общо 370 СРМ
10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия
10 готвачи Средно образование, обект Австрия
100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
2 продавач-консултанти Средно образование
10 работници, сладкарско производство Средно и по-ниско образование, обект гр.Самоков
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
3 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование
9 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори, обувно производство Основно образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 помощник-готвач-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор
1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор
1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор
3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 младши юрисконсулт-обучение Срочен договор
1 барман-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 сервизен техник-обучение Срочен договор
4 продавач-консултанти-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор
1 технически сътрудник-стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 работник, зареждане на рафтове чл.55а от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”
1 технически секретар Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 търговски пълномощник Срочен договор
1 младши счетоводител обект с. Джерман Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”
2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.
Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост