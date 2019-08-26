



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 26 август:



ДБТ ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 МЕСТА

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office

1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office

3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office

1 учител по български език и литература Висше образование, обект с.Самораново

1 учител по английски език Висше образование, обект с.Самораново

1 учител,начален етап I - IV клас Висше образование, обект с.Самораново

1 инженер,строителен Висше образование, обект гр.София

1 учител по английски език-144ч./год/ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по музика и изобр. изкуство -72ч./годишно/ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по практическо обучение”Електротехника -366ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по химия,биология и информационни технологии- 295ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по физическо възпитание и спорт -216ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по история, география и философия- 288ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по математика и физика -306ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по руски език- 72ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по български език и литература- 252ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

3 възпитатели Висше образование, обект с.Дрен, общ. Радомир

1 учител по професионална подготовка Висше образование, обект гр.Бобов дол



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 180 МЕСТА



1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари

Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене Средно, основно образование, обект гр.Панагюрище

3 общи работници Средно, основно образование

1 заварчик /МИГ-МАГ/ Средно,основно образование

1 бояджия, прахово боядисване Средно,основно образование

5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

4 заварчици Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

1 патрул,служби за сигурност Средно образование

20 общи работници, промишленост Основно образование, обект – София,с.Казичене

7 работник, строителството Средно и по-ниско образование

1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 сервитьори Средно образование

2 работници,повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

2 продавач-консултанти Средно образование

1 обслужващ, магазин Средно образование

2 продавач, пазар Средно и по – ниско образование

3 работници, лента Основно образование

8 шивачи на обувки Средно образование

20 монтажници, комбинирано производство Средно и основно образование

12 заварчици Средно образование

10 шлосери Средно образование

10 стругари Средно образование

15 работници, сладкарско производство Средно, основно образование

5 склададжии Средно, основно образование

1 работник, зареждане на рафтове Средно, основно образование

1 готвач Средно образование

Общо 370 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА



2 продавач-консултанти Средно образование

1 работник, кухня Срочен договор

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА



2 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование

4 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори, обувно производство Основно образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор

1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 сервитьор-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

10 продавач-консултанти-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

1 технически сътрудник-стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор

1 технически сътрудник-обучение Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 куриери – обучение Срочен договор

2 готвачи – обучение Срочен договор

3 сервитьори – обучение Срочен договор

1 монтажник,кабели – обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”



1 технически секретар Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”



1 брокер, финанси обект с.Джерман Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES



Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, готвачи, електротехници, инженери, IT специалисти, камериери;

Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози;

Кипър – камериери, сервитьори, бармани, рецепционисти, чистачи;

Словения – заварчици, електротехници, монтажници на прозорци и врати, монтьори на коли, поддръжка(чистене и поддръжка на канализация), сервитьори, складови работници, производство;

Финландия – позиции в секторите на индустрията, технология и метална индустрия:

Холандия – туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство, сезонна работа;

Чехия – шофьор на товарен автомобил, оперативен сътрудник по възлагане на поръчки с холандски език, сътрудник по възлагане на проекти с шведски, холандски и немски език, сътрудник парични преводи с холандски език, професионалист право-глобални мрежи с немски език, финансов анализатор проекти, съветник човешки ресурси с холандски език, старши анализатор на услуги по договор;

Словакия – счетоводители, търговски представител на Dell с немски език;

Румъния – техник, поддръжка на вятърни турбини;

Испания – леяр промишлени отливки, интегриране на софтуер, спортни и детски аниматори, шоу изпълнители, фитнес инструктори

Ирландия – сектори: финанси, IT сектор, анализ на данни, правни и консултантски услуги, управление на проекти, общи работници, разфасовчици на месо, мотокаристи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.



Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост