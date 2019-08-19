Свободни работни места за Дупница и региона от 19 август





Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите в Кочериново, Сапарева баня и Бобов дол от днес, 19 август.

Бюро по труда-Дупница

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office

1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office

3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office

1 учител по български език и литература Висше образование, обект с.Самораново

1 учител по английски език Висше образование, обект с.Самораново

1 учител,начален етап I - IV клас Висше образование, обект с.Самораново

1 инженер,строителен Висше образование, обект гр.София

1 учител по английски език-144ч./год/ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по музика и изобразително изкуство -72ч./годишно/ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по практическо обучение ”Електротехника -366ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по химия,биология и информационни технологии- 295ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по физическо възпитание и спорт -216ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по история, география и философия- 288ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по математика и физика -306ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по руски език- 72ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 учител по български език и литература- 252ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол

3 възпитатели Висше образование, обект с.Дрен, общ. Радомир

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 МЕСТА



1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари

Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене Средно, основно образование, обект гр.Панагюрище

2 общи работници Средно, основно образование

1 заварчик /МИГ-МАГ/ Средно,основно образование

1 бояджия, прахово боядисване Средно,основно образование

5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

4 заварчици Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

1 патрул,служби за сигурност Средно образование

1 шивач Средно образование

1 работник, спомагателни шивашки дейности Средно образование

20 общи работници, промишленост Основно образование, обект – София,с.Казичене

16 работник, строителството Средно и по-ниско образование

1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование

2 готвачи Средно образование /преквалификация-готвач/

1 помощник-готвач Средно образование

2 сервитьори Средно образование

2 работници,повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование

2 помощник-готвачи Средно образование

6 продавач-консултанти Средно образование

7 опаковачи Основно образование

Общо 371 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа





ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 продавач-консултанти Средно образование

1 работник, кухня Срочен договор





ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

3 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование

8 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори, обувно производство Основно образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор

1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 сервитьор-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 сервизен техник-обучение Срочен договор

10 продавач-консултанти-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

1 технически сътрудник-стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор

1 технически сътрудник-обучение Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 куриери – обучение Срочен договор

2 готвачи – обучение Срочен договор

2 сервитьори – обучение Срочен договор

1 монтажник, мебели – обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”

1 технически секретар Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 брокер, финанси обект с.Джерман Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES



АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия - специалисти в тексилната промишленост-оферти № 491374;491373;491395;491394;491393;491391;491390;491388;191386;491385;491382;491381;491379;491376

Германия-шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика- оферти №491399;491398;491397

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост