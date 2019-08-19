Свободни работни места за Дупница и региона от 19 август

Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите в Кочериново, Сапарева баня и Бобов дол от днес, 19 август.
Бюро по труда-Дупница
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА
1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище
1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище
1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office
1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office
2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office
3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с.Самораново
1 учител по английски език Висше образование, обект с.Самораново
1 учител,начален етап I - IV клас Висше образование, обект с.Самораново
1 инженер,строителен Висше образование, обект гр.София
1 учител по английски език-144ч./год/ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по музика и изобразително изкуство -72ч./годишно/ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по практическо обучение ”Електротехника -366ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по химия,биология и информационни технологии- 295ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по физическо възпитание и спорт -216ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по история, география и философия- 288ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по математика и физика -306ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по руски език- 72ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
1 учител по български език и литература- 252ч./год./ Висше образование, обект гр.Бобов дол
3 възпитатели Висше образование, обект с.Дрен, общ. Радомир
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 МЕСТА
1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office
1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище
1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище
2 матричари
Средно образование, обект гр.Панагюрище
3 машинни оператори, машина за леене Средно, основно образование, обект гр.Панагюрище
2 общи работници Средно, основно образование
1 заварчик /МИГ-МАГ/ Средно,основно образование
1 бояджия, прахово боядисване Средно,основно образование
5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
4 заварчици Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир
1 патрул,служби за сигурност Средно образование
1 шивач Средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности Средно образование
20 общи работници, промишленост Основно образование, обект – София,с.Казичене
16 работник, строителството Средно и по-ниско образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование
2 готвачи Средно образование /преквалификация-готвач/
1 помощник-готвач Средно образование
2 сервитьори Средно образование
2 работници,повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование
2 помощник-готвачи Средно образование
6 продавач-консултанти Средно образование
7 опаковачи Основно образование
Общо 371 СРМ
10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия
10 готвачи Средно образование, обект Австрия
100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
2 продавач-консултанти Средно образование
1 работник, кухня Срочен договор
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
3 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование
8 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори, обувно производство Основно образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор
1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор
1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор
3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
2 сервитьор-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 сервизен техник-обучение Срочен договор
10 продавач-консултанти-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор
1 технически сътрудник-стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор
1 технически сътрудник-обучение Срочен договор
1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 куриери – обучение Срочен договор
2 готвачи – обучение Срочен договор
2 сервитьори – обучение Срочен договор
1 монтажник, мебели – обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”
1 технически секретар Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 брокер, финанси обект с.Джерман Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”
2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.
Германия - специалисти в тексилната промишленост-оферти № 491374;491373;491395;491394;491393;491391;491390;491388;191386;491385;491382;491381;491379;491376
Германия-шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика- оферти №491399;491398;491397
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.
Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост