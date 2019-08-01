У В Е Д О М Л Е Н И Е

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01.08.2019
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

НА 29.08.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09:30 Ч. В КАБИНЕТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОБОШЕВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИЕМНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НОИ – ГР. КЮСТЕНДИЛ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ ТЯХ С ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С:

- ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯ
- ВДОВИШКИ
- БОЛНИЧНИ
- ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /ПИК/
- СПРАВКИ
- ОТКАЗИ
- БЕЗРАБОТИЦА
- ХРАНИЛИЩЕ “НЕВЕСТИНО”
- ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НОИ


ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ. 07046/ 25 98 И 0886 14 42 52, КАКТО И ЧРЕЗ:

- КМЕТОВЕТЕ ПО МЕСТА
- КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
- ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

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