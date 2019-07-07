



320 свободни работни места за обслужващ персонал на речни круизни кораби в Европа обяви Бюрото по труда в Дупница. Те са:

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа



Още 20 са обявените свободни работни места за:

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия



А ето какви са и останалите свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите в съседните общини, считгано от 8-и юли:

Дирекция Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2

1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2

3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 64 МЕСТА

10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София

1 сервитьор Средно образование

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене Средно , основно образование обект гр.Панагюрище

12 работник, сортировачи Средно, основно образование/сортиране на дрехи/,обект гр.Костинброд

1 техник Средно , основно образование

22 опаковачи Средно и по-ниско образование

2 работници,ръчна обработка на дърво Средно,основно образование

2 обслужващи, магазин Средно образование

2 пазачи Средно,основно образование

2 склададжии Средно,основно образование

1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2







Общо 370 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор

1 счетоводител, оперативен-обучение Срочен договор

1 пласьор, стоки-обучение Срочен договор

12 продавач-консултант-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

1 автомонтьор-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 охранител Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 монтьор, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост

2 камериерки гр.Приморско Сезонна заетост