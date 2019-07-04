Ето в кои комисии ще са българските евродепутати





Европейският парламент гласува разпределението на евродепутатите в парламентарните комисии. През следващите пет години в законодателния орган ще работят 20 комисии и две подкомисии, се казва в съобщение на Европарламента.

Комисиите и подкомисиите самостоятелно ще определят своите председатели.

Българските евродепутати в комисиите и подкомисиите:

Комисия по външни работи: Александър Йорданов (ГЕРБ/ЕНП), Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) и Сергей Станишев (БСП/СД);

Комисия по култура и образование: Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) и Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР);

Комисия по заетост и социални въпроси: Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) и Радан Кънев (ДСБ/ЕНП);

Комисия по правни въпроси: Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР);

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП);

Комисия по регионално развитие: Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) и Цветелина Пенкова (БСП/СД);

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика: Иво Христов (БСП/СД), Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) и Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП);

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: Елена Йончева (БСП/СД) и Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП);

Комисия по транспорт и туризъм: Петър Витанов (БСП/СД);

Комисия по бюджетен контрол: Цветелина Пенкова (БСП/СД);

Комисия по петиции: Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП)

Подкомисия по сигурност и отбрана: Елена Йончева (БСП/СД).