Свободни работни места за Дупница и региона от 22 юли





Информация за свободни работни места за Бюро по труда-Дупница

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2

1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2

3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2

1 експерт, програми и проекти Висше образование,работа с компютър/ Microsoft office/ , обект Дирекция”Бюро по труда”гр.Дупница



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 66 МЕСТА



10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене Средно , основно образование обект гр.Панагюрище

1 техник Средно , основно образование

1 склададжия Средно,основно образование

1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2

1 заварчик /МИГ-МАГ/ Средно,основно образование

1 бояджия, прахово боядисване Средно,основно образование

6 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование

5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

9 работник, сортировачи Средно и по-ниско образование

1 продавач, пазар Средно образование

2 работници, зареждане на рафтове Основно образование

2 продавач-консултанти Средно образование

10 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 патрул,служби за сигурност Средно образование

1 монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно, основно образование

Общо 370 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 работник, кухня Основно образование

10 работници, сладкарско производство Средно и по-ниско образование, обект гр.Самоков

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

4 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование

9 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 счетоводител, оперативен-обучение Срочен договор

12 продавач-консултант-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 помощник-готвач-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор

1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор

2 работник, сортировачи-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 работник, зареждане на рафтове чл.55а от МЗ по ЗНЗ Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор

1 търговски пълномощник Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост

