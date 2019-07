Свалиха обвиненията за сексуално посегателство срещу Кевин Спейси

Прокуратурата в американския щат Масачузетс свали всички обвинения срещу двукратния носител на "Оскар" Кевин Спейси за сексуално насилие.

59-годишният актьор беше обвинен, че е опипвал 18-годишен младеж в бар през 2016 година. Делото срещу него обаче беше прекратено в сряда, след като ищецът отказа да свидетелства относно липсващ телефон. Според защитата на Спейси именно този телефон би могъл да докаже невинността на актьора.

От есента на 2017 г. срещу актьора, обичайно дискретен за личния си живот, заваляха обвинения за сексуално посегателство от страна на редица мъже.

Първи беше Антъни Рап, който твърдеше, че Спейси се е възползвал от него, когато младият мъж е бил едва на 14. Тогава Спейси се извини, ако е имал неприлично поведение, но уточни, че не помни случилото се.

Последваха редица обвинения от мъже, но само едно от тях стигна до съда. Като резултат от обвиненията стрийминг гиганта Netflix прекъсна взаимоотношенията си със Спейси, въпреки че именно сериалът им House of Cards, в който той играе главната роля (на Франк Ъндърууд) беше една от причините за световния успех на плафтормата.

Последва изолация на актьора и от други филмови продукции, като във филма на Ридли Скот All The Money In The World сцените със Спейси бяха презаснети, но с актьора Кристофър Плъмър в ролята.

Обвиненията от 18-годишния младеж срещу Спейси се отнасят за момент от преди три години, когато според обвиняемия Спейси му е дал алкохол, въпреки че момчето нямало необходимите за консумация 21 години, и го е опипвал в бар в Нантакет в щата Масачузетс.

Този месец обвинителят беше призован да се яви в съда и да седне на свидетелския стол, за да даде показания. Младежът твърдеше, че е загубил мобилния си телефон, използван в нощта на предполагаемото посегателство.

Според адвокатите на Спейси той е изтрил съобщения от устройството и намирането на мобилния телефон би оневинило клиента им. Младежът обаче се позова на правото си на Пета поправка, според която може да се откаже от това да свидетелства, за да не се инкриминира.

В резултат на това прокуратурата в Масачузетс реши да свали всички обвинения срещу Спейси. По-рано този месец обвинителят обяви, че се отказва и от гражданския иск, подаден срещу актьора.

Адвокатът на младежа, Мичъл Гарабедян, обяви, че клиентът му е показал „огромно количество кураж при трудни обстоятелства".

Съдебното дело срещу Спейси беше едно от малкото заведени след вълната #MeToo. От самото началото на делото актьорът пледира "невинен", а обвинителна присъда можеше да му донесе до 5 години затвор.

Все още няма официално изявление на Спейси, чиято кариера беше сериозно засегната от скандала и обвиненията.