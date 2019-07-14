Свободни работни места от 15 юли в Бюро по труда- Дупница и филиалите в съседните общини





Дирекция Бюро по труда- Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

1 инженер по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2

1 мениджър, проекти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор, 3г. стаж, английски език А2

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2

3 химици по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2

1 експерт, програми и проекти Висше образование,работа с компютър/ Microsoft offise/ , обект Дирекция”Бюро по труда”гр.Дупница

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 48 МЕСТА

10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене Средно , основно образование обект гр.Панагюрище

1 техник Средно , основно образование

2 работници,ръчна обработка на дърво Средно,основно образование

2 пазачи Средно,основно образование

1 склададжия Средно,основно образование

1 лаборант по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2

1 заварчик /МИГ-МАГ/ Средно,основно образование

1 бояджия, прахово боядисване Средно,основно образование

2 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование

7 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование

5 шлосери Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

5 мотокаристи Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир



Общо 370 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 работник, кухня Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА

5 монтажници, изделия от кожа Средно и по-ниско образование

10 машинни оператори, шиене Средно и по-ниско образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 сервитьор – обучение Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор

1 счетоводител, оперативен-обучение Срочен договор

12 продавач-консултант-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

2 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

2 общи работници Срочен договор

2 помощник-готвачи-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

1 супервайзър, магазин-обучение Срочен доогвор

1 мънчардайзер, продажби-обучение Срочен доогвор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 охранител Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост

