Каракачанов подписа договорите за закупуване на осем самолета F-16

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов подписа днес договорите за закупуването на осем самолета F-16 Block 70 на обща стойност 1 256 153 980 долара, съобщиха от пресцентъра на военното ведомство.

На основание решението на Министерския съвет от 10 юли т.г., Каракачанов е разписал:

международни договори (LOAs) BU-D-SAB, „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support)

международен договор (LOA) BU-D-AAA, „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16)

международен договор (LOA) BU-P-AAD, „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services)

международен договор (LOA) BU-P-LAR, „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)

С тях се договаря доставката от правителството на САЩ за българските въоръжени сили на 8 самолета F-16 Block 70 и свързаното оборудване и въоръжение.

Съгласно Конституцията на България и редът на Закона за международните договори, за да влязат в сила тези договори, следва да бъдат ратифицирани от Народното събрание.

Отчитайки финансовите ограничения на България, Държавният департамент на САЩ е предприел действия за намаляване на общата цена с до 60 млн. долара посредством искане от Конгреса на САЩ за допълнително финансиране, което да бъде използвано в интерес на България, допълват от Министерство на отбраната.

Предстои искането на Държавния департамент да бъде разгледано от Конгреса на САЩ.