Свободни работни места от 30 юни в Бюро по труда- Дупница и филиалите в съседните общини

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 социален работник Висше образование
1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище
1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 77 МЕСТА
10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София
1 общ работник /пакетиране на плочки/ Средно, основно образование, обект гр.Дупница
1 сервитьор Средно образование
1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище
1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище
2 матричари Средно образование, обект гр.Панагюрище
3 машинни оператори, машина за леене Средно , основно образование обект гр.Панагюрище
20 работник, сортировачи Средно, основно образование/сортиране на дрехи/,обект гр.Костинброд
1 техник Средно , основно образование
30 опаковачи Средно и по-ниско образование
3 работници,ръчна обработка на дърво Средно,основно образование
2 обслужващи, магазин Средно образование
Общо 370 СРМ
10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия
10 готвачи Средно образование, обект Австрия
100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 сервитьор – обучение Срочен договор
1 барман-обучение Срочен договор
2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 фактурист-обучение Срочен договор
1 счетоводител, оперативен-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 шофьор, лекотоварен автомобил чл.36ал.1 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
1 събирач, отпадъци разделно чл.55д от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 охранител Срочен договор
1 портиер обект гр.Бобов дол Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”
2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.
Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост
2 камериерки гр.Приморско Сезонна заетост