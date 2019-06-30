Свободни работни места от 30 юни в Бюро по труда- Дупница и филиалите в съседните общини





А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 социален работник Висше образование

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 77 МЕСТА

10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София

1 общ работник /пакетиране на плочки/ Средно, основно образование, обект гр.Дупница

1 сервитьор Средно образование

1 склададжия Владеене на английски и немски език ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране Владеене на английски и немски език ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество Владеене на английски и немски език ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление Владеене на английски и немски език ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене Средно , основно образование обект гр.Панагюрище

20 работник, сортировачи Средно, основно образование/сортиране на дрехи/,обект гр.Костинброд

1 техник Средно , основно образование

30 опаковачи Средно и по-ниско образование

3 работници,ръчна обработка на дърво Средно,основно образование

2 обслужващи, магазин Средно образование

Общо 370 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Австрия

10 готвачи Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

50 рецепционисти Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 камериери Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

100 готвачи Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор

1 барман-обучение Срочен договор

2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 фактурист-обучение Срочен договор

1 счетоводител, оперативен-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 шофьор, лекотоварен автомобил чл.36ал.1 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

1 събирач, отпадъци разделно чл.55д от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 охранител Срочен договор

1 портиер обект гр.Бобов дол Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 монтьор, ремонт на машини и оборудване обект с.Мурсалево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост

2 камериерки гр.Приморско Сезонна заетост

