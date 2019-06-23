Свободни работни места от 23 юни в Бюро по труда- Дупница и филиалите в съседните общини

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 социален работник Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 26 МЕСТА
10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София
3 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование-производство на заготовки за врати
1 шивач, обувки Средно образование
1 обслужващ, магазин Средно образование
1 общ работник Средно , основно образование
3 опаковачи Средно, основно образование
2 общи работници /пакетиране на плочки/ Средно, основно образование, обект гр.Дупница
2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование
3 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 машинен оператор, обувно производство Средно , основно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
4 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 сервитьор – обучение Срочен договор
1 барман-обучение Срочен договор
2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 шофьор, лекотоварен автомобил чл.36ал.1 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
1 събирач, отпадъци разделно чл.55д от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 охранител Срочен договор
1 портиер обект гр.Бобов дол Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”
2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.
Камериерки , работници в кухня и готвачи гр.Китен Сезонна заетост
Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост
Миячи съдове - област, Бургас, Св.Влас Сезонна заетост
Камериери, чистачи и общи работници - общ.Несебър, к.к. Слънчев бряг Сезонна заетост
2 камериерки гр.Приморско Сезонна заетост