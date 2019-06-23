Свободни работни места от 23 юни в Бюро по труда- Дупница и филиалите в съседните общини





ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 социален работник Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 26 МЕСТА

10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София

3 работници, повърхностна обработка на дърво Средно и по-ниско образование-производство на заготовки за врати

1 шивач, обувки Средно образование

1 обслужващ, магазин Средно образование

1 общ работник Средно , основно образование

3 опаковачи Средно, основно образование

2 общи работници /пакетиране на плочки/ Средно, основно образование, обект гр.Дупница

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование

3 сервитьори Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 машинен оператор, обувно производство Средно , основно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

4 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор

1 барман-обучение Срочен договор

2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 шофьор, лекотоварен автомобил чл.36ал.1 от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

1 събирач, отпадъци разделно чл.55д от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 охранител Срочен договор

1 портиер обект гр.Бобов дол Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 работник,поддръжка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Камериерки , работници в кухня и готвачи гр.Китен Сезонна заетост

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост

Миячи съдове - област, Бургас, Св.Влас Сезонна заетост

Камериери, чистачи и общи работници - общ.Несебър, к.к. Слънчев бряг Сезонна заетост

2 камериерки гр.Приморско Сезонна заетост

