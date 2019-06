Тръмп се отказал от военни удари срещу Иран в последния момент

Американският президент Доналд Тръмп първоначално е наредил военни удари срещу Иран заради последния инцидент със свален американски безпилотен самолет от иранската армия, но се е отказал от заповедта си в последния момент. Това твърди авторитетният вестник The New York Times, който Тръмп постоянно сочи като пример за фалшиви новини. Медията се позовава на свои източници и казва, че ударите е трябвало да бъдат проведени рано тази сутрин иранско време – по стар военен обичай, целящ изненада и по-малко подготвен противник.

Имало е дебат в Белия дом дали САЩ да стигне толкова далеч, като Тръмп е одобрил първоначално удари по радарни бази и ракетни установки на Иран. Почнала е и първоначална подготовка, но тя е била бързо отменена. The New York Times твърди, че във въздуха са били вдигнати самолети, а бойни кораби са били пренасочени към необходимите за атака позиции, но в крайна сметка е дошла заповед за отбой.

Според информацията, в подкрепа за военен удар са се изказали държавният секретар на САЩ Майк Помпео, главният съветник по националната сигурност Джон Болтън, както и директорът на ЦРУ Джина Хаспел. Основната съпротива е дошла от Пентагона и началник-щабовете. Бил е уведомен и Конгресът, което е предизвикало моментална реакция на демократите, с призив за деескалация на ситуацията и Тръмп първо да получи одобрение от Конгреса, преди да нарежда провеждане на каквато и да е било военна операция. Засега и от Белия дом, и от Пентагона официално отказват да говорят по темата, въпреки редица журналистически запитвания.

Поне до момента, публично Тръмп не хвърля вината за атаките срещу два петролни танкера по-рано този месец върху режима в Иран, а върху "някой глупак" от иранска страна, явно в опит да не стига до пълна крайност. А сваленият вчера безпилотен самолет струва 130 млн. долара, като твърденията на Иран са, че той е навлязъл на тяхна територия, докато САЩ казват, че е бил в международно въздушно пространство и е паднал в международни води, след като е бил ударен от ракета.