Чистата питейна вода е лукс за повече от 2 милиарда души по света

Милиарди хора по света продължават да страдат от липса на безопасна питейна вода, санитарни услуги и хигиена, се подчертава в нов доклад на УНИЦЕФ и на Световната здравна организация (СЗО).

2,2 милиарда души по света нямат достъп до безопасно управлявани услуги за питейна вода, 4,2 милиарда души нямат достъп до безопасно управлявани санитарни услуги, а 3 милиарда души нямат достъп до базисни места за миене на ръцете.

Докладът The Joint Monitoring Programme report, Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2000-2017 е със специален фокус неравенството. Отбелязва се, че има значителен напредък към постигане на универсален достъп до вода, санитарни услуги и хигиена, въпреки че има сериозни пропуски в качеството на предоставяните услуги.

Но според УНИЦЕФ самият достъп не е достатъчен, ако водата не е чиста, не е безопасна за пиене, ако достъпът до тоалетни не е безопасен, тъй като това не помага на децата по света.

В доклада се разкрива, че 1,8 милиарда души са получили достъп до управлявани услуги за питейна вода от 2000 г., но има голяма неравенство в достъпността, наличието и качеството на тези услуги. Изчислено е, че 785 милиона души нямат достъп до основни услуги, включително 144 милиона души пият нетретирана вода.

Държавите трябва да удвоят усилията за осигуряване на безопасно управлявани санитарни услуги или няма да достигнат до универсален достъп до 2030 г.

2,1 милиарда души са получили достъп до безопасно управлявани санитарни услуги от 2000 г.

От 2000 г. процентът на хората, които ходят по-голяма нужда на открито, е спаднал от 21% до 9%. 23 държави са постигнали почти пълно разрешаване на проблема. Все още 673 милиона души практикуват дефекация на открито.

Всяка година умират по 297 000 деца на възраст под 5 г. заради диария, свързано с неадекватна хигиена. Лошата хигиена и замърсената вода също се свързват с разпространяване на заболявания като холера, дизентерия, хепатит А и тиф.