Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 20 май





Информация за свободни работни места за Бюро по труда-Дупница и филиалите в Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново от днес, 20 май:



ДБТ ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 37 МЕСТА

2 работник, сортировачи / сортиране на дрехи/ Средно , основно и по-ниско образование

1 машинeн оператор, машина за леене на метали Средно , основно и по-ниско образование обект гр.Панагюрище

2 техници,електрически системи Средно образование-обекти в гр. София и чужбина

1 шивач, обувки Средно , основно образование

5 работници, строителство Основно образование

6 опаковачи Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 машинни оператори Средно , основно образование

10 общи работници Средно , основно образование, обект гр.София

1 продавач-консултант Средно образование

2 общи работници Средно , основно образование, обект гр.Дупница

1 обслужващ,магазин Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно , основно образование

2 шофьори,товарен автомобил /международни превози/ Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

2 готвачи Средно образование

1 работник, кухня Безсрочен договор

1 камериер/ка Безсрочен договор



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 работници, зареждане на рафтове-обучение обект с.Пиперево Срочен договор

1 пласьор, стоки-обучение Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 помощник-готвачи-обучение Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор

1 управител,бизнес услуги-стажуване Срочен договор

8 работник, сортировачи-обучение Срочен договор

1 козметик-обучение Срочен договор

2 бармани-обучение Срочен договор

2 работници,товаро-разтоварна дейност-обучение Срочен договор





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

2 камериери/камериерки, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Камериерки , работници в кухня и готвачи гр.Китен Сезонна заетост

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци Сезонна заетост

Миячи съдове и сервитьори - област, Бургас, Св.Влас

Камериери, чистачи и общи работници - общ.Несебър, к.к. Слънчев бряг