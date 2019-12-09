



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 9 декември

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 счетоводител Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 95 МЕСТА



10 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

3 шивачи Средно и основно образование

4 обслужващи, бензиностанция Средно, основно образование

3 работници, строителна изолация Основно и по-ниско образование

1 бояджия,превозни средства Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование/ферма за зайци

6 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование

19 машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование

20 машинни оператири, шиене /на бански костюми Средно, основно образование-обект гр.Перник

5 шофьори, такси Средно и основно образование

1 касиер Средно образование

4 обслужващи магазин Средно образование, обект гр.Дупница

6 монтажници, мебели Средно образование

3 дърводелец, мебелисти Средно образование

3 машинни оператори,дървообработване Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 сервизен техник Средно образование

1 началник, склад Средно образование

2 общи работници Основно образование

1 стругар Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант/обслужващ, бензиностанция Средно и по – ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

2 продавач-консултанти- обучение Срочен договор

1 касиер, счетоводство-обучение Срочен договор

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор

1 носач-товарач, стоки-обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 архивист (офис) – стажуване Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 барман-обучение Срочен договор

1 носач-товарач, стоки-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия-помощник-градинари и работницик в разсадник -без изискване за владеене на чужд език

Германия-в област корабостроене-електротехници, специалисти по вътрешно обзавеждане, специалисти по изграждане на каюти, специалисти по монтаж на кухни, специалисти по монтаж на хладилни инсталации, специалисти по изграждане на тръбопроводи, дърводелци-корабостроене, работници по поставяне на килими бластьори и бояджии- без изискване за владеене на чужд език

Чехия-оператори по обработка на кабели за леки коли- без изискване за владеене на чужд език