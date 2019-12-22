Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по български езики литература Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 91 МЕСТА

1 работник, строителна изолация Основно и по-ниско образование

1 бояджия, превозни средства Средно образование

15 машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование

13 машинни оператири, шиене /на бански костюми Средно, основно образование-обект гр.Перник

6 монтажници, мебели Средно образование

3 дърводелец, мебелисти Средно образование

3 машинни оператори,дървообработване Средно образование

9 общи работници,строителство на сгради Средно образование

5 продавачи, улична сергия Средно, основно образование

10 носач-товарачи, стоки Средно, основно образование

5 дърводелец-мебелисти Средно, основно образование

5 сервитьори Средно образование

5 дограмаджии, дърво и др. Средно, основно образование

4 общи работници Основно и по-ниско образование

1 оператор, спомагателни съоръжения Средно образование

3 продавач-консултант Средно образование

2 помощници,кухня Основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант/обслужващ, бензиностанция Средно и по – ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

2 носач-товарачи, стоки-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 барман-обучение Срочен договор

1 помощник,готвач-обучение Срочен договор

1 касиер-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”



1 портиер обект гр.Бобов дол Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия-помощник-градинари и работницик в разсадник -без изискване за владеене на чужд език

Германия-в област строителство-арматуристи, бетонджии, зидари, кофражисти, строителни помощници и хигиенисти - без изискване за владеене на чужд език

Чехия-производствени оператори на поточни линии, складови работници, оператори обработка на кабели за леки коли монтаж и техническа част- без изискване за владеене на чужд език



