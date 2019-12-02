



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 декември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 счетоводител Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 126 МЕСТА

15 продавач-консултанти Средно образование / руски, английски език –А1/, обект гр.Банско

11 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

3 шивачи Средно и основно образование

4 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

3 работници, строителна изолация Основно и по-ниско образование

1 бояджия,превозни средства Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование/ферма за зайци

10 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование

20 машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование

2 преносвачи Основно и по-ниско образование

5 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

20 машинни оператири, шиене /на бански костюми Средно, основно образование-обект гр.Перник

5 шофьор, такси Средно и основно образование

3 касиери Средно образование

4 обслужващи магазин Средно образование

6 монтажници, мебели Средно образование

3 дърводелци, мебелисти Средно образование

3 машинни оператори Средно образование

2 продавач-консултанти Средно образование

1 сервизен техник Средно образование

1 началник, склад Средно образование

2 общи работници Основно образование

1 помощник възпитател Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

1 монтьор котелно оборудване Средно образование

1 шлосер-монтьор Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно и по – ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

3 продавач-консултанти- обучение Срочен договор

1 касиер, счетоводство-обучение Срочен договор

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор

1 носач-товарач, стоки-обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 архивист (офис) – стажуване Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, електротехници, инженери, IT специалисти.

Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози.

Словакия –търговски представител на Dell с немски език.

Румъния – международни шофьори С+Е и работници в текстилното производство.