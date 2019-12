Google и Youtube се сринаха у нас, Гърция и Турция

Най-голямата платформа за уеб търсене Google се срина за повече от 30 минути днес. Сайтът, заедно с Youtube и всички други услуги, свързани с компанията, изпитват сериозни затруднения при свързването. При опит да се въведе каквото и да е търсене в Google.com, потребителите са посрещнати от сравнително дълго чакане, което завършва със съобщение "502. That's an error The server encountered a temporary error and could not complete your request."

Проблемът възникна около 9:30 ч. тази сутрин, когато започнаха първите оплаквания.

Според информация на сайта "Даундетектор" сривът е обхванал големи части от България, Гърция и Турция