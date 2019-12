Почина Мари Фредриксон от група "Роксет"

Певицата на популярната група "Роксет" Мари Фредриксон е починала на 61-годишна възраст.

Шведската попзвезда, която е съосновател на "Роксет" с Пер Гесле през 1986 г., е починала вчера сутринта, след като е страдала от продължително заболяване. За смъртта ѝ се съобщава днес.

Тя беше най-известна с хитовете на "Роксет" It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart и The Look.

Шведското издание Express цитира изявление на семейството ѝ: "Мари Фредриксон е най-оплаквана от съпруга си Микаел Больос и двете им деца. С голяма тъга трябва да съобщим, че един от най-големите и обичани артисти си отиде. Мари Фредриксон почина сутринта на 9 декември след усложнения на предишното ѝ заболяване."

От семейството добавят, че тяхната съпруга и майка ще бъде погребана в присъствието на най-тесния семеен кръг.

Пер Гесле също отдаде почит на Мари, като заяви: "Цялата ми любов към теб и семейството ти. Нещата никога няма да са същите."

Мари оставя съпруга си Микаел и двете им деца - 26-годишната дъщеря Инес Жозефин и 23-годишния син Оскар.

Преди това тя страдаше от мозъчен тумор през 2002 г., след като беше диагностицирана след припадък вкъщи.