Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция Бюро по труда-Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 актьор
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 142 МЕСТА
4 общи работници, промишленост
Основно образование, обект – София,с.Казичене
1 шивач на саи
Основно образование
7 монтажници, дограма
Средно, основно образование
24общи работници
Средно, основно и по-ниско образование
2 шивачи на обувки
Средно образование
15 продавач-консултанти
Средно образование / руски,английски език –А1/, обект гр.Банско
1 ръчник за обувно производсто
Средно, основно образование
13сметосъбирачи
Основно и по-ниско образование
1 касиер
Средно образование
1 сервитьор
Средно образование
5 шивачи
Средно и основно образование
2 администратори, хотел
Средно образование
3 шивачи,мъжко/дамско облекло
Средно образование
6 товарачи
Основно образование
6 работници, кухня
Средно и основно образование
1обслужващ, бензиностанция
Средно, основно образование
1 продавач-консултант
Средно, основно и по-ниско образование
1 автомонтьор
Средно образование
2 миячи, превозни средства
Средно и по-ниско образование
2 шофьори, товарен автомобил/международни превози
Средно образование
20 шивачи,текстилно производство
Средно, основно образование
2 продавач-консултанти
Средно образование
3 обслужващи, магазин
Средно образование, обект гр.Дупница
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 35 МЕСТА
4 стругари
Средно образование
3 заварчици
Средно образование
5 фрезисти
Средно образование
2 програмисти ЦПУ
Средно образование
1обслужващ, бензиностанция
Средно, основно образование
20 работници, поддръжка
Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1обслужващ, бензиностанция
Средно, основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор
2 куриери – обучение Срочен договор
2 готвачи – обучение Срочен договор
3 сервитьори – обучение Срочен договор
3 продавач-консултанти- обучение Срочен договор
1 автомеханик-обучение Срочен договор
1 работник, строителство-обучение Срочен договор
1 пласьор, стоки -обучение Срочен договор
2 касиери, счетоводство-обучение Срочен договор
2 пакетировачи-обучение Срочен договор
1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор
2 общи работници -обучение Срочен договор
2 камериери/ки-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор
1 сервитьор - обучение Срочен договор
1 счетоводител-стажуване Срочен договор
1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор
1 асистент, офис - стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 опаковач чл.55в от МЗ по ЗНЗ Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.
Германия- специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, електротехници, инженери, IT специалисти.
Дания– IT сектор: инженери, биотехнолози.
Словакия –търговски представител на Dell с немски език.
Румъния – международни шофьори С+Е и работници в текстилното производство.