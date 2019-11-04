Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 актьор

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 142 МЕСТА

4 общи работници, промишленост

Основно образование, обект – София,с.Казичене

1 шивач на саи

Основно образование

7 монтажници, дограма

Средно, основно образование

24общи работници

Средно, основно и по-ниско образование

2 шивачи на обувки

Средно образование

15 продавач-консултанти

Средно образование / руски,английски език –А1/, обект гр.Банско

1 ръчник за обувно производсто

Средно, основно образование

13сметосъбирачи

Основно и по-ниско образование

1 касиер

Средно образование

1 сервитьор

Средно образование

5 шивачи

Средно и основно образование

2 администратори, хотел

Средно образование

3 шивачи,мъжко/дамско облекло

Средно образование

6 товарачи

Основно образование

6 работници, кухня

Средно и основно образование

1обслужващ, бензиностанция

Средно, основно образование

1 продавач-консултант

Средно, основно и по-ниско образование

1 автомонтьор

Средно образование

2 миячи, превозни средства

Средно и по-ниско образование

2 шофьори, товарен автомобил/международни превози

Средно образование

20 шивачи,текстилно производство

Средно, основно образование

2 продавач-консултанти

Средно образование

3 обслужващи, магазин

Средно образование, обект гр.Дупница



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА







ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 35 МЕСТА

4 стругари

Средно образование

3 заварчици

Средно образование

5 фрезисти

Средно образование

2 програмисти ЦПУ

Средно образование

1обслужващ, бензиностанция

Средно, основно образование

20 работници, поддръжка

Основно образование





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1обслужващ, бензиностанция

Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

2 куриери – обучение Срочен договор

2 готвачи – обучение Срочен договор

3 сервитьори – обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти- обучение Срочен договор

1 автомеханик-обучение Срочен договор

1 работник, строителство-обучение Срочен договор

1 пласьор, стоки -обучение Срочен договор

2 касиери, счетоводство-обучение Срочен договор

2 пакетировачи-обучение Срочен договор

1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор

2 общи работници -обучение Срочен договор

2 камериери/ки-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

1 сервитьор - обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор

1 асистент, офис - стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



1 опаковач чл.55в от МЗ по ЗНЗ Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”



1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор





Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES



АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия- специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, електротехници, инженери, IT специалисти.

Дания– IT сектор: инженери, биотехнолози.

Словакия –търговски представител на Dell с немски език.

Румъния – международни шофьори С+Е и работници в текстилното производство.





