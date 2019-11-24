Свободни работни места от 25 ноември в Бюро по труда-Дупница и филиалите в съседните общини







ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЯСТО

1 счетоводител Висше образование

3 технически сътрудник Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 137 МЕСТА

1 монтажник, дограма Средно,основно образование

15 продавач-консултанти Средно образование / руски, английски език –А1/, обект гр.Банско

11 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

3 шивачи Средно и основно образование

4 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

1 автомонтьори Средно образование

3 мияч, превозни средства Средно и по-ниско образование

1 шофьор, товарен автомобил/международни превози Средно образование

9 шивачи,текстилно производство Средно, основно образование

1 работник, повърхностна обработка на дърво Средно, основно образование

5 работници, строителна изолация Основно и по-ниско образование

1 счетоводител Средно образование

1 бояджия,превозни средства Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование/ферма за зайци

11 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование

20 машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование

3 преносвачи Основно и по-ниско образование

2 работници, отглеждащи трайни насаждения Средно и по-ниско образование

5 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

20 машинни оператири, шиене /на бански костюми Средно, основно образование-обект гр.Перник

3 технически сътрудник Средно образование

5 продавач-консултант Средно образование

8 шофьор, такси Средно и основно образование

3 касиери Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 специалист, паркова охрана и контрол Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

4 стругари Средно образование

2 заварчици Средно образование

5 фрезисти Средно образование

2 програмисти ЦПУ Средно образование

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно и по – ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

5 продавач-консултанти- обучение Срочен договор

1 автомеханик-обучение Срочен договор

1 работник, строителство-обучение Срочен договор

1 пласьор, стоки -обучение Срочен договор

1 касиер, счетоводство-обучение Срочен договор

1 общ работник -обучение Срочен договор

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор

1 асистент, офис - стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор

1 носач-товарач, стоки-обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

1 деловодител-обучение Срочен договор

1 архивист (офис) – стажуване Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, електротехници, инженери, IT специалисти.

Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози.

Словакия –търговски представител на Dell с немски език.

Румъния – международни шофьори С+Е и работници в текстилното производство.