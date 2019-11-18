



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 18 ноември:



Дирекция Бюро по труда-Дупница

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 счетоводител Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 133 МЕСТА

1 монтажник, дограма Средно, основно образование

15 продавач-консултанти Средно образование / руски, английски език –А1/, обект гр.Банско

1 ръчник за обувно производсто Средно, основно образование

13 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

5 шивачи Средно и основно образование

3 товарачи Основно образование

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

3 автомонтьори Средно образование

1 мияч, превозни средства Средно и по-ниско образование

1 шофьор, товарен автомобил/международни превози Средно образование

9 шивачи,текстилно производство Средно, основно образование

3 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 работник, повърхностна обработка на дърво Средно, основно образование

7 опаковачи Средно и по-ниско образование

10 работници, строителна изолация Основно и по-ниско образование

1 счетоводител Средно образование

1 бояджия,превозни средства Средно образование

1 заварчик Средно, основно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование/ферма за зайци

1 търговски представител Средно образование

16 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование

20 машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование

8 преносвачи Основно и по-ниско образование

2 продавач-консултанти Средно образование

3 работници, спомагателни шивашки дейности Основно, начално образование

5 работници, отглеждащи трайни насаждения Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА

4 стругари Средно образование

2 заварчици Средно образование

5 фрезисти Средно образование

2 програмисти ЦПУ Средно образование

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

1 помощник-възпитател Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

5 продавач-консултанти- обучение Срочен договор

1 автомеханик-обучение Срочен договор

1 работник, строителство-обучение Срочен договор

1 пласьор, стоки -обучение Срочен договор

2 касиери, счетоводство-обучение Срочен договор

1 общ работник -обучение Срочен договор

1 камериер/ка-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор

1 асистент, офис - стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор

1 помощник-готвач-обучение Срочен договор

1 носач-товарач, стоки-обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор

1 общ работник обект гр.Бобов дол Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, електротехници, инженери, IT специалисти.

Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози.

Словакия –търговски представител на Dell с немски език.

Румъния – международни шофьори С+Е и работници в текстилното производство.