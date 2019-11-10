Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 учител по английски език -16ч./седмично Висше образование

3 книговодители Висше образование

4 пласьори, стоки Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 107 МЕСТА

5 монтажници, дограма Средно, основно образование

2 общи работници Средно, основно и по-ниско образование

1 шивач на обувки Средно образование

15 продавач-консултанти Средно образование / руски, английски език –А1/, обект гр.Банско

1 ръчник за обувно производсто Средно, основно образование

13 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

1 касиер Средно образование

1 сервитьор Средно образование

5 шивачи Средно и основно образование

4 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно образование

3 товарачи Основно образование

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

3 автомонтьори Средно образование

1 мияч, превозни средства Средно и по-ниско образование

1 шофьор, товарен автомобил/международни превози Средно образование

17 шивачи,текстилно производство Средно, основно образование

3 обслужващи, магазин Средно образование, обект гр.Дупница

1 работник, повърхностна обработка на дърво Средно, основно образование

6 работници, строителството Основно образование

1 помощник-сладкар Основно образование

2 работници, кухня Основно образование

3 книговодители Средно образование

4 пласьори, стоки Средно образование

2 технически сътрудници Средно образование

10 опаковачи Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 20 МЕСТА

4 стругари Средно образование

2 заварчици Средно образование

5 фрезисти Средно образование

2 програмисти ЦПУ Средно образование

1 обслужващ, бензиностанция Средно, основно образование

6 работници, поддръжка Основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение обект с. Блатино Срочен договор

4 продавач-консултанти- обучение Срочен договор

1 автомеханик-обучение Срочен договор

1 работник, строителство-обучение Срочен договор

1 пласьор, стоки -обучение Срочен договор

2 касиери, счетоводство-обучение Срочен договор

2 пакетировачи-обучение Срочен договор

1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор

2 общи работници -обучение Срочен договор

2 камериери/ки-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 монтажник, кабели-обучение Срочен договор

1 сервитьор - обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 счетоводител,оперативен-обучение Срочен договор

1 асистент, офис - стажуване обект гр.Благоевград Срочен договор

1 барман-обучение Срочен договор

1 помощник-готвач-обучение Срочен договор

1 носач-товарач, стоки-обучение Срочен договор

1 счетоводител-стажуване Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил-обучение обект гр.Благоевград Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 общ работник обект гр.Бобошево Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия - специалисти в тексилната промишленост,шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика, сервитьори, електротехници, инженери, IT специалисти.

Дания – IT сектор: инженери, биотехнолози.

Словакия –търговски представител на Dell с немски език.

Румъния – международни шофьори С+Е и работници в текстилното производство.